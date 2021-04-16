تراجع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في أول أسبوع برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وانخفض سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس، 48.98 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع مقابل 49.05 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

واستقر سعر شراء الريال السعودي بينما تراجع سعر بيعه، ليسجل أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع مقابل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

ووفقا للموقع البنك، انخفض سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع مقابل 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.34 جنيه للشراء و41.67 جنيه للبيع مقابل 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.62 جنيه للشراء و40.81 جنيه للبيع مقابل 39.70 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع.

وانخفض الريال القطري، أمس الخميس عند 4 جنيهات للشراء و4.31 جنيه للبيع مقابل 4.01 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني إلى 21.72 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع مقابل 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.