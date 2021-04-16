فرنسا تجرّم ممارسة الجنس مع الأطفال دون الـ15 عامًا

اسماعيل عبد الحي - أقر البرلمان الفرنسي أمس الخميس، تشريعا يعتبر ممارسة الجنس مع طفلة دون 15 عاما إغتصابا وتستحق عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

وعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاما، إلا أن المدعين في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالإغتصاب.

وقال وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون موريتي أمام الجمعية الوطنية "هذا قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا".

وقالت الجمعية الوطنية إن الموافقة على التشريع في القراءة الأخيرة كانت بالإجماع.

المصدر: "رويترز"