الجزائر / جرحى في حادث تصادمٍ بين أكثر من 30 سيّارة

اسماعيل عبد الحي - شهدت ولاية عين الدفلى الجزائرية مساء أمس الخميس، حادث مرور خطير تمثل في تصادم تسلسلي بين أكثر من 30 سيارة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بلاغ، إن الحادث وقع حوالي الساعة 17:45 بالطريق السيار بالمكان المسمى منحدر أولاد المهدي ببلدية الحسينية، وتمثل في إصطدام تسلسلي بين عدة سيارات، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسة الإستشفائية بالخميس ويادة بومدفع، مضيفة أن "الحادث خلف خسائر مادية بعد إصطدام بين 34 سيارة من مختلف الأصناف، بينما ترجح الأسباب إلى صعوبة الرؤية نظرا لكثافة الضباب".

وكالات