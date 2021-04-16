الدبيبة: تم توحيد نحو 80 بالمئة من مؤسسات الدولة الليبية وبقيت المؤسسة العسكرية فقط

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن نحو 80 بالمئة من مؤسسات الدولة الليبية "تم توحيدها" وبقيت المؤسسة العسكرية فقط.

وشدد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بموسكو على أن "أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة"، داعيا "جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة".

وأضاف الدبيبة أن حكومته "تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء"، داعيا "جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة إلى ليبيا".

وأكد الدبيبة رغبة حكومته في "تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011".

من جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معربا عن أمله في أن المباحثات الجارية اليوم ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا.

وكان المكتب الصحفي لرئيس الحكومة الروسية أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه من المقرر أن يبحث رئيسا الحكومتين الروسية والليبية المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.