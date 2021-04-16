ميركل تتلقى لقاحا مضادا لكورونا تلاحقه شكوك

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تلاحقه بعض شكوك حول أعراض جانبية خطيرة.

وقالت الزعيمة، البالغة 66 عاما، في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم".

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وأضافت المستشارة "أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".

كانت الدنمارك أوقفت لقاح "أسترازينيكا" وأوصت دول عدة بتقديمه لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما بعد تسببه بجلطات مميتة لبعض من تلقوه.