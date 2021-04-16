مرشح محتمل لرئاسة أميركا يخضع لعملية بالقلب

ابوظبي - سيف اليزيد - خضع نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس (61 عاما) الذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة عام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومن المقرر أن يستأنف أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مكتبه.

في العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكما آنذاك، أنّه تم تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض.

وقال أطبّاؤه في بيان إنّه "في الأسبوعين الماضيين" شعر بنس "بأعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية الأربعاء لوضع منظّم لضربات القلب".

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وأضافوا أن "هذه العملية الروتينية كانت ناجحة"، مشيرين إلى أنه "بحاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة". بقي بنس إلى حد كبير بعيدا عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب ترامب انتخابات نوفمبر أمام الديموقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس. وهو يخطط لنشر الجزء الأول من مذكراته في عام 2023، وفقا لدار نشر سيمون أند شوستر.