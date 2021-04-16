ضغط أمريكي-إيطالي لطرد المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل مع واشنطن للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا"، إنه سيتحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 أبريل عن ملف طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا، والجهود التي تبذلها بلاده في هذا الشأن.

المهمة الصعبة

وأشار إلى "المهمة الصعبة" التي يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة على إنجازها وهي توحيد ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.

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وأوضح دي مايو أن بلاده "لديها علاقات تاريخية مع ليبيا (..) روما متقدمة على الجميع"، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية هي أقوى شركة أجنبية تعمل في ليبيا، فيما على الآخرين أن يبدأوا كل شيء من الصفر.

فتح القنصلية

وتحدث دي مايو عن موعد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، قائلاً: "قريبًا جدًا.. أعتقد أنه بحلول الأول من يونيو/حزيران القادم سنقوم بتعيين القنصل".

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وفيما بتعلق بإمكانية إلغاء الاتفاقات بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية، قال دي مايو إن هذه اتفاقية ثنائية بينهما، والأمر متروك لليبيين للحديث عن هذا الأمر.

ملف المرتزقة

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترامه.

انسحاب فوري

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة يرحب "باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020" وبتشكيل حكومة الوحدة "المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

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ويدعو النص المقترح "جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

ويطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة"، فيما يشدد على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".