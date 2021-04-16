أردوغان: بدء بناء جسر فوق قناة إسطنبول المرتقبة في يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متجاهلا التأثيرات البيئية والأثر القانوني، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان سعي بلاده لبدء بناء جسر فوق قناة مزمع تشييدها قرب إسطنبول، في يونيو المقبل.

وصرح أردوغان للصحفيين في إسطنبول بأن وزيري التوسع الحضري والنقل يعكفان على إيجاد شركة لتكون مسؤولة عن تشييد الجسر.

وأضاف أن مشروع القناة قد يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية.

ومن المقرر أن يربط مشروع القناة، الذي يواجه معارضة سياسية قوية، بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبا وسيحول نصف إسطنبول الغربي إلى جزيرة.

ويخشى معارضون للمشروع من آثر بيئية مدمرة للقناة التي تعد أحد أبرز مشاريع أردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية".

ويقول المعارضون إن المشروع بمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو".

وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

وأوائل الشهر الجاري أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 10 أدميرالات متقاعدين حذّروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية في بلادهم.