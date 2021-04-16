خسائر فادحة للحوثي بمأرب.. وانتصار للجيش بتعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبّدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال معارك شرسة في محافظتي مأرب وتعز، شرقي وجنوبي البلاد.

وخاضت قوات الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب معارك طاحنة عقب كسر هجوم بري عسكري لمليشيا الحوثي استهدف جبهتي "المشجح" و"الكسارة" غربا وفي الشمال الغربي للمحافظة النفطية.

وبحسب مصادر عسكرية لـ"الخليج 365"، فإن الجيش اليمني نجح في التصدي لزحف بري تحت غطاء ناري مكثف للحوثيين في محور جبهة "الكسارة" في مديرية صرواح غربي مأرب.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية أن هذه المعارك أسفرت عن سقوط 96 قتيلا من مليشيا الحوثي والجيش اليمني.



من جانبه، قال الجيش اليمني إنه دمر بقصف للمدفعية الثقيلة نحو 4 دوريات قتالية تقل تعزيزات بشرية للمليشيا الانقلابية في صرواح.



وأضاف في بيان أنه استهدف تجمعات في مواقع متفرقة من "الكسارة" خلفت مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.



وأشار إلى أن قواته تخوض بإسناد رجال القبائل معارك مستمرة لدحر اعتداءات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران امتداد الجبهات القتالية بمأرب، لاسيما "الكسارة"، محور أعنف المواجهات لقربها من مركز المدينة الحيوية.



في جبهة أخرى، حقق الجيش اليمني انتصارا ميدانيا عبر تقدم ملحوظ في مديرية مقبنة في الريف الغربي من محافظة تعز، جنوبي البلاد.



وذكر الجيش اليمني في بيان، اطلعت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه تمكن من تطهير سلسلة التلال "السوداء" في عزلة القحيقة بمقبنة خلال هجوم عسكري على مواقع المتمردين المدعومين من إيران.



وأوضح البيان أن الجيش دحر بشكل كبير عناصر المليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للانقلابيين واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.



ووجهت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل والقوات المشتركة بدعم جويا من التحالف للحوثيين ضربات موجعة وكبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك ضارية امتداد مسرح العمليات بمأرب وتعز والجوف وحجة والحديدة والضالع.

