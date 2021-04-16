65 ألف شخص.. موجة نزوح شرقي نيجيريا بعد هجوم إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نزح نحو 65 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا عقب هجوم إرهابي الأربعاء الماضي كان الثالث في أسبوع.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن ما يصل إلى 65 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا فروا من ديارهم بعد هجوم نفذته جماعات مسلحة يوم الأربعاء وسقط فيه ثمانية قتلى وأكثر من عشرة مصابين.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف "بعد الهجوم الأخير الذي وقع يوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان، والذي كان الثالث في سبعة أيام فقط، اضطر ما يصل إلى 80 في المئة من سكان البلدة -بمن فيهم سكان محليون ونازحون- إلى الفرار".

وكان مسؤولون محليون وأحد السكان قد قالوا يوم الأربعاء إن إرهابيين على ما يبدو هاجموا بلدة داماساك على الحدود بشمال شرق نيجيريا وقتلوا ثمانية وتسببوا في فرار مئات إلى النيجر المجاورة.