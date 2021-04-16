شكرا لقرائتكم خبر عن «توليدو».. جورج فلويد جديد في شيكاغو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في حادثة فجرت غضباً عارماً وأعادت إلى الأذهان مقتل جورج فلويد الذي قتل في مايو الماضي على يد شرطي أبيض، وصف رئيس بلدية شيكاغو لوري لايتفوت فيديو يظهر فيه شرطي يقتل قاصراً يبلغ من العمر 13 عاماً، بأنه «لا يحتمل»، داعياً السكان إلى التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر حول عنف الشرطة في البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة شرطيان يلاحقان المراهق آدم توليدو وهو من أصل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفع يديه، ثمّ يطلقون النار عليه في الوقت الذي توقف الفتى ورفع يديه في الهواء.

وقالت محامية عائلة توليدو أدينا فايس أورتيز: سواء كان آدم ولداً يخدم في الكنيسة أم كان متورطاً في نشاط سيئ، الواقع أنه كان يسير في الشارع وقتل دون أن يكون مسلّحاً عند مقتله.

وأوضحت المعلومات أن المراهق قتل في 29 مارس حوالى الساعة 02:30 فجراً، حيث تلقت الشرطة نداءً بعد أنباء عن إطلاق نار وطاردت سيراً المراهق وشاباً يبلغ 21 عاماً كان معه يُدعى روبن رومان. أوقف هذا الأخير بسرعة، لكن شرطياً استمرّ في مطاردة آدم توليدو قبل أن يطلق النار عليه.

وأوضح مساعد مدّع في المقاطعة التي تضمّ شيكاغو أن توليدو كان يحمل سلاحاً عندما أُرديَ، إلا أن متحدثة باسم مقاطعة كوك قالت الخميس لقناة محلية إن هذا المدعي لم يكن على اطلاع كامل قبل التحدث أثناء جلسة.

وكتب بين كرامب محامي عائلة جورج فلويد في تغريدة أن «المشاهد فظيعة وصادمة وتشكل تذكيراً جديداً بآفة عنف الشرطة الذي لا نزال نعاني منه في أمريكا، وبالحاجة الملحّة لإصلاح الشرطة».