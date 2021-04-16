مواجهات مثيرة في«بادل تنس» ند الشبا

أسفرت نتائج الدور الأول لبطولة البادل تنس عن مواجهات قوية مرتقبة في الدور الثاني، ضمن منافسات النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية التي تقام بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل/نيسان الجاري.

ومن أبرز نتائج الدور الأول، فوز الثنائي مارتين نوشيز، وجيليرمو فيلافاني على الثنائي عمر الياس سامايا، وأحمد مصطفى حمادة في الفئة الذهبية بنتيجة 6-3 و6-1، ليحجزا موعداً في الدور الثاني مع سالم الهولي، ومحمد أسيف، اللذين ضمنا تأهلهما على حساب الثنائي سيجي ميوس وخافير سانتونجا. ولحساب الفئة نفسها، يلتقي الثنائي ايميليو ميساس، وماسون اكسفير في الدور الثاني مع دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان.

الفئة البرونزية

وضمن منافسات الفئة البرونزية تمكن الثنائي خالد الكمالي وعبدالله القاسم، من العبور إلى الدور الثاني بعدما تغلبا على محمد حمد العريف، وعمير عادل الزرعوني، بمجموعتين دون رد 6-2 و6-1. وفي المباراة الثانية ضمن الثنائي المكون من لويس كوبو وسالفادور ميدينا، تأهلهما إلى الدور الثاني على حساب شيهباز شيخ وعادل ساجان بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-6.

وكانت منافسات السيدات أسفرت عن فوز الشقيقتين حفصة وخديجة ثاني، على الثنائي آن إيمانويل جيلي، وصفاء باهمان، والثنائي كارينا سيميونوفا لوزوفا، وأليسا بلبس، على فاليري روسيليس بينبوزيان، وجنيفر فيجوفيك، لتلتقي حفصة وخديجة ثاني مع كارينا وأليسا في نصف النهائي.

تنظيم رائع

وأثنى المشاركون على التنظيم الرائع لبطولة البادل تنس وعلى المستويات القوية فيها والدعم الكبير الذي تقدمه دورة ند الشبا الرياضية لهذه اللعبة، التي انطلقت منها وحققت بفضلها انتشاراً واسعاً في الدولة.

وقال اللاعب خالد الكمالي إن التصنيف الجديد المعتمد في النسخة الحالية للبطولة، رفع درجة الإثارة في المباريات نظراً لتقارب مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المنافسات تحفز اللاعبين على تطوير قدراتهم وتقديم أفضل ما لديهم.

وكشف الكمالي أنه بدأ يتدرب على لعبة البادل تنس منذ 9 أشهر فقط، وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يثبت قدراته ويصل إلى الأدوار النهائية في البطولة. وأضاف: «عندما لعبتها للمرة الأولى وجدتها ممتعة وتعلقت بها إلى أن أصبحت أحد ممارسيها، ونجاحي في الوصول إلى الدور الثاني في البطولة يؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح».

من جهته صرح اللاعب عبدالله القاسم بأنه عندما علم بإطلاق بطولة البادل تنس ضمن النسخة الثامنة لدورة ند الشبا، قرر المشاركة في التصفيات بهدف الوصول إلى الأدوار النهائية وهو سعيد ببلوغ الدور الثاني، ويطمح إلى أن يذهب بعيداً في البطولة.