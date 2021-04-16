سحب قرعة بطولة مؤسسات الشارقة

أجريت مراسم سحب قرعة البطولة الـ22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي ويشارك فيها 8 فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة .

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم بينما تضم المجموعة الثانية فرق دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الموارد البشرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني.

شهد مراسم سحب القرعة خليفة بن هدة السويدي المدير المالي للجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأسامة يوسف الدوخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام وعبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية، وصلاح عبيد الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية، وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة.

فرصة للتواصل

أكد السويدي أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة في كل المنافسات الرياضية لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري، وهي فرصة جيدة للتواصل بين الموظفين خارج أوقات العمل اليومية.

من جانبه، أكد أحمد سالم المظلوم أن اللجنة المنظمة أعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة من ناحية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتفق عليها، موجهاً الشكر إلى جميع المؤسسات والهيئات والدوائر المشاركة في الحدث الرمضاني.