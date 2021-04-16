الجبوري يصدر" الريشة الطائرة .. تأريخها وقانونها"

أصدر الحكم العراقي الآسيوي أسامة عدنان الجبوري كتاب "الريشة الطائرة ... تأريخها وقانونها" والذي يحتوي على تأريخ اللعبة إضافة إلى قانون اللعبة وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ويضم الكتاب العديد من الأبواب حيث يحتوي على كلمة الاتحاد العربي ،والاتحاد العراقي للريشة الطائرة، وتأريخ اللعبة وتطورها، ثم يتناول مستلزمات الحكم وقوانين اللعبة مثل قواعد ألبسة اللاعبين والمدربين والحكام ،وقائمة بجميع الحكام العرب الدوليين المعتمدين.

المؤلف أسامة عدنان الجبوريه هو حكم آسيوي وحاصل على شهادة الماجستير في الفنون التشكيلية، وهو أستاذ جامعي في كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة تكريت العراقية.