مدارس أبوظبي الخاصة تبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد

أبوظبي: إيمان سرور

تستأنف مدارس أبوظبي الخاصة (منهاج وزارة التربية والتعليم)، الأحد، الدراسة في الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2020-2021، لجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية، وسيستمر خلال الفصل الثالث، نظام التعليم الهجين مع إتاحة خيار التعليم عن بُعد بشكل كامل للطلبة الراغبين في عدم الذهاب إلى المدرسة وتلقي دروسهم «أون لاين».

وكررت المدارس الخاصة في أبوظبي، دعوتها لأولياء أمور الطلبة الراغبين في تغيير نظام تعليم أبنائهم إلى إبلاغ معلم الصف أو إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للمدرسة قبل نهاية إجازة الربيع، ليتسنى لها إرسال تفاصيل الجدول الزمني المعدل للطالب، والتغييرات التي تم إجراؤها على منصة التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أن الطلبة الذين يتلقون تعليمهم وفقاً لنظام التعليم المدمج، سيستمرون في مجموعاتهم السابقة دون تغيير، مع السماح للطلبة الأشقاء في حال اختلاف موعد حضورهم إلى المدرسة وانصرافهم منها، بالحضور والانصراف في موعد الأقل سناً بينهم.

وحددت المدارس الخاصة، شرطين لعودة الطلبة إلى الصفوف هما: توفير الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً نتيجة اختبار pcr سالبة، كما أتاحت بعض المدارس للأسرة خيار التعليم عن بُعد لأبنائها خلال شهر رمضان فقط، والسماح للطلبة باستكمال المتبقي من الفصل الدراسي داخل الصفوف، كما وضعت خطط عمل لاستقبال الطلبة، تضمنت تنظيفاً وتطهيراً شاملاً لمرافقها مرة واحدة يومياً، وتوفير أماكن لغسل وتعقيم اليدين في مواقع مختلفة من الأبنية المدرسية وعلى متن الحافلات المدرسية، وتوفير المناديل والمعقمات وتطهير الأسطح، ومقابض الأبواب والسلالم ومقاعد المرحاض كل ساعة، وتنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعة، إضافة إلى توفير ممرض أو أخصائي طبي معتمد يتواجد في المدرسة، وغرفة حجر صحي للطلبة والموظفين الذين يعانون أعراض كوفيد-19.

من جانبها كثفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في الفترة الحالية، الزيارات التفتيشية على المدارس؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة المحددة في سياسات إعادة فتح المدارس، إلى جانب تواصلها الدائم مع مديري المدارس وكل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنسيق العودة الآمنة للطلبة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وطالبت الدائرة، جميع إدارات المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، بالتأكد من أن جميع الموظفين والمعلمين في المدرسة والطلبة (الذين يتوجب عليهم الخضوع للفحص) قد أجروا فحص فيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن معايير إعادة فتح المدارس طبقاً للتحديث الأخير، تلزم المدارس بتشكيل فريق عمل؛ لمتابعة تطورات الفيروس، وإجراء تقييم عام للمخاطر لإعادة فتح المدرسة، وإجراء تقييمات المخاطر الفردية لجميع الطلبة من أصحاب الهمم، والتأكد من أن جميع تراخيص المدرسة إلى جانب الموظفين وتأمينهم الصحي ساري المفعول.