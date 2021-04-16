شكرا لقرائتكم خبر عن 5026 مشروعا يستهدف تنفيذه بقرى "حياة كريمة" ..اعرف المحاور المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، إحدى الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الانتهاء من رصد وحصر نحو 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضى، وهى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى 51 مركز على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف، كما تم رصد 798 مشروعا يجرى تنفيذها حالياً فى المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتعمل على دعم وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوى الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

ونرصد أبزر 10 محاور تعمل عليها المبادرة لإصلاحها فى قرى "حياة كريمة" :

-برنامج "سكن كريم" ربفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا.

-مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.

-إنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

-توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

-إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية .

-توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية .

-توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

-إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

-توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية.

-تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال.