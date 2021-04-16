شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أولمبياد طوكيو: نعمل على تنفيذ تدابير لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم الجمعة إن بلادها ملتزمة بتنظيم دورة أولمبية تضمن سلامة جميع المشاركين وإنها ستعمل على تنفيذ تدابير آمنة لمكافحة فيروس كورونا لتخفيف المخاوف مع تزايد عدد الإصابات بالعدوى في البلاد.

وأضافت هاشيموتو "نحن لا نفكر في إلغاء الدورة الأولمبية.. وسنستمر في القيام بما نستطيع من تدابير حتى يشعر الناس بالاطمئنان على سلامتهم".

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو.

وبدأت اليابان حملة التطعيم ضد كورونا في فبراير شباط الماضي متأخرة عن الكثير من الدول الكبرى.

وفي الأسبوع الماضي نفت الحكومة اليابانية التقارير التي تحدثت عن منح الرياضيين أولوية في الحصول على اللقاحات.

وأمس الخميس قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الذي يزور الولايات المتحدة حاليا إن بلاده ستبذل كل جهد مستطاع من أجل الحد من انتشار العدوى قبل انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من اليابانيين تؤيد تأجيل أو إلغاء الدورة خوفا من تفاقم الإصابة بالفيروس.

وقال منظمو الدورة اليوم الجمعة إنهم قرروا تقليص مسيرة الشعلة في جزيرة أوكيناوا الجنوبية لتقتصر على مناطق محددة وبدون جمهور بعيدا عن الطرق العامة.