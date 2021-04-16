السويد تنسق مع العديد من الدول الأوروبية لشراء لقاح "سبوتنيك في "الروسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تتوقع السويد أن تحصل على بعض جرعات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، من حزيران/يونيو المقبل، حيث تنسق الدولة الاسكندنافية لعملية الشراء مع "العديد" من دول الإتحاد الأوروبي الأخرى.

ويمكن أن تحصل السويد على عدد "محدود" من جرعات لقاح سبوتنيك في، طبقا لما قاله منسق شؤون اللقاح، ريشارد بيرجستروم أمام مؤتمر صحفي في ستوكهولم اليوم الجمعة، مستشهدا بمحادثات مع معهد "جاماليا" البحثي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء .

وأضاف أنه بينما تجرى مناقشات حول الأحجام والأسعار، لم يتوقع "كميات ضخمة"، حيث أنه ليس لديهم القدرة.

وتابع أنهم "يعتزمون الحصول على اتفاق، عندما تتم المصادقة على اللقاح في الإتحاد الأوروبي".

كانت المجر أول دولة عضو في الاتحاد الاوروبي تستخدم لقاح سبوتنيك في حتى قبل ان تسمح به الوكالة الأوروبية للأدوية، وأعربت المانيا أيضا عن اهتمامها بالحصول على اللقاح.