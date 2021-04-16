روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوفا، أن سلطات البلاد قيدت الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا اعتبارا من 15 أبريل إلى 1 يونيو، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.



وقالت بابوفا، تركيا أصبح لديها أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا من بين البلدان التي فتحت معها روسيا حركة الطيران. ومعظم المواطنين الروس المصابين بحالات واردة من الخارج يأتون من هذا البلد. بالإضافة إلى ذلك، يجلب بعض المواطنين من هناك سلالات متحولة مختلفة من كوفيد19.

ولفتت بابوفا إلى أنه من بين أكثر من 10 آلاف عينة من فيروس كورونا تم اختبارها في روسيا، تم تحديد 193 طفرة، وهذه بشكل أساسي واردة من تركيا وتنزانيا. منوهة بأن بعض الوافدين يجلبون لا فيروس كورونا فحسب، بل ويجلبون الملاريا أيضا.