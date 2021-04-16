شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وانتحار المنفذ.. مذبحة في إنديانابوليس الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما وصفت بأنها مجزرة، قتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمستودع تابع لشركة فيديكس في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم (الجمعة). وأفادت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك بأن عناصرها تلقوا إنذاراً بوقوع حادثة إطلاق نار في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، ورجحت انتحار منفذ العملية.

وكان الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا أعلن في وقت سابق أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، مؤكداً أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت مدن أمريكية عدة حوادث إطلاق نار مشابهة، كان أكثرها عنفاً في كولورادو أواخر شهر مارس الماضي، عندما أقدم مسلح على قتل 10 أشخاص، أحدهم شرطي في متجر بمدينة بولدر.

فيما شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، مطلع شهر أبريل الجاري عملية دهس وطعن بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

وتثير حوادث القتل الجدل حول قضية السلاح في الولايات المتحدة وضرورة منع بيعه دون رخصة.