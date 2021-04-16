شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تعرض استضافة قمة بين بايدن وبوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هلسنكي - أ ف ب

عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة في هلسنكي.

وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: إن الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين عام 2018، «أبلغت كلاً من واشنطن وموسكو... رغبتها في تنظيم اللقاء».

وعرض الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي أثناء مكالمة هاتفية، عقد قمة في «دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»، في اقتراح أكده الكرملين لكن لم يوافق عليه بعد، على خلفية توترات حول أوكرانيا.

ومزج بايدن بين الهجوم المضاد واليد الممدودة، فأعلن الخميس عن فرض سلسلة عقوبات ماليّة قاسية على روسيا، وطرد عشرة من دبلوماسيّيها، ما أثار غضب موسكو. إلا أنه جدّد اقتراحه عقد قمة مع بوتين؛ لبدء «خفض التصعيد» في العلاقات بين البلدين.

ويرغب الجانب الأمريكي أن يُعقد اللقاء في أوروبا «هذا الصيف».

وعلى الرغم من ماضيها المؤلم، تقيم فنلندا، غير العضو في حلف الأطلسي، علاقات دبلوماسية مقربة مع روسيا، ما يجعل منها جسراً دبلوماسياً مع موسكو.

أجرى الرئيس الفنلندي نينيستو المؤيد لإبقاء الحوار مع موسكو، اتصالاً «مطولاً» مع بوتين مساء الثلاثاء، تمّ التطرق خلاله للقاء المحتمل مع بايدن، بحسب هلسنكي.