شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل .. التجول دون كمامات الأحد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، الجمعة، إصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة بدءا من يوم الأحد المقبل وذلك في ضوء انحسار جائحة "كورونا" وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن إدلشتاين أنه وجّه المدير العام للوزارة ليفي للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 أبريل الحالي.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه " لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس ".

من جهة ثانية، سجلت الصحة الإسرائيلية 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و16 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم انه تم الكشف عن الإصابات الجديدة بعد إجراء 14 ألفا و180 فحصا مشيرة إلى أن 5 ملايين و339 ألفا و78 شخصا تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس فيما تلقى الجرعة الثانية 4 ملايين و961 ألفا و423 شخصا.

وفيما يخصّ وضع المُصابين فقد وصل عدد الحالات الخطيرة إلى 205 من بينهم 123 شخصا يُعالجون بمساعدة أجهزة التنفّس الاصطناعيّ.

ووصل عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في اسرائيل إلى 6 آلاف و315 شخصا، منذ بدء الجائحة. (وام)