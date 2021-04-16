شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
16 أبريل 2021
14:13 مساء
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طهران: «رويترز»
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة «نطنز» بعد أيام من انفجار في الموقع ألقت إيران مسؤوليته على إسرائيل.
وكان رئيس البرلمان قد قال في وقت سابق، إن علماء إيرانيين نجحوا في بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الساعة 12:40 صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي.
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