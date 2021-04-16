إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

طهران: «رويترز»

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة «نطنز» بعد أيام من انفجار في الموقع ألقت إيران مسؤوليته على إسرائيل.

وكان رئيس البرلمان قد قال في وقت سابق، إن علماء إيرانيين نجحوا في بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الساعة 12:40 صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي.