شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت، حيث يأمل النادي اللندني إفساد مسعى منافسه نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، في حين يلتقي ليستر سيتي وساوثمبتون في نصف النهائي الثاني على ملعب ويمبلي أيضاً أمام حضور جماهيري.

ورغم جدولهما المزدحم، حيث يخوض كل منهما 12 مباراة في غضون ستة أسابيع، إلا أنه ما من وقت للتراخي.

ولن تكون مهمة سيتي سهلة أمام تشيلسي الذي أعاد بناء صفوفه بعد وصول مدربه الألماني توخل على رأس الجهاز الفني في يناير/ كانون الثاني الفائت خلفًا لفرانك لامبارد.

ومني الـ«بلوز» بخسارتين فقط في 18 مباراة تحت إشراف توخل في جميع المسابقات، أولهما مفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش بعد سلسلة من 14 مباراة خالية من الهزائم، وثانيهما الثلاثاء بهدف نظيف ضد بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أنها لم تكن كافية لإقصائه نظرًا لفوزه 2- صفر في المباراة الأولى.

ورغم أن المباراة الأولى ستكون مرتقبة بشكل أكبر نظرًا لجودة الفريقين، إلا أن المواجهة بين ليستر سيتي وساوثمبتون ستكتسب أهمية إضافية كونها ستشهد حضورًا جماهيريًا بعد فترة طويلة من المنافسات خلف أبواب موصدة.

وحُدد العدد المسموح به بـ4 آلاف شخص سيوزعون على المدرجات التي تتسع أصلاً لتسعين ألف متفرج، وستكون غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في الخدمة الصحية الوطنية وليس لمشجعي الفريقين.

وتم اختيار المباراة لتكون حدثًا اختباريًا تمهيدًا لعودة المشجعين إلى الملاعب حيث من المتوقع أن يستقبل الملعب 21 ألف مشجع في المباراة النهائية المقررة في 15 مايو.