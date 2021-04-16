شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات حاسمة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام السبت، منافسات الجولة الرابعة من كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، وتشمل 4 مواجهات مؤثرة في تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وتنطلق جميعها في توقيت واحد (التاسعة و45 دقيقة مساء)، حيث يلتقي في المجموعة الأولى، الوصل مع البطائح على صالة نادي الشارقة.

ويسعى «الإمبراطور» العائد من الراحة الإجبارية في الجولة الثالثة، إلى تحقيق فوزه الأول بعد خسارتين أمام شباب الأهلي 91 ـ 101، ثم الشارقة 97 ـ 104، في حين يرغب البطائح المنتشي بفوزه على شباب الأهلي في الجولة الثالثة 81 ـ 71 في تحقيق انتصاره الثاني للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، فيما سيحصل الشارقة على راحة إجبارية.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها يخوض شباب الأهلي مواجهة قوية أمام النصر على صالة نادي الوصل في لقاء يرفع شعار «لا بديل عن الفوز»، خاصة أن الطرفين خسرا مباراتيهما في الجولة الثالثة بهزيمة «الفرسان» أمام البطائح، و«العميد» أمام الشارقة 81 - 85.

وعلى صعيد المجموعة الثانية تقام مباراتان مؤثرتان في فض الشراكة الثلاثية لفرق الظفرة والوحدة والجزيرة على صدارة المجموعة، وستكون مباراة الظفرة والوحدة التي ستجمعهما على صالة نادي بني ياس، مواجهة نارية على خط فض الاشتباك والتقدم نحو صدارة المجموعة التي ستشهد مباراة ثانية على صالة نادي الجزيرة، وتجمع فريقي بني ياس والعين، ويسعى «السماوي» من خلالها لتحقيق فوزه الثاني بعد الخسارة التي مني بها في الجولة الثالثة أمام الوحدة 82 ـ91، في حين يريد العين تحسين صورته بتسجيل أول انتصار له بعد 3 خسائر مني بها في الجولات السابقة.