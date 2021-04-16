برشلونة يتطلع لأول ألقابه في عهد كومان

يشكّل نهائي مسابقة كأس إسبانيا فرصة حقيقية لبرشلونة لمداواة جراحه في الدوري بعد خسارة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد وتراجعه للمركز الثالث، وإنقاذ موسمه عندما يواجه السبت أتلتيك بلباو في ثاني نهائي للأخير في غضون أسبوعين، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية المؤجلة بسبب فيروس كورونا أمام ريال سوسييداد في "ديربي" الباسك.

وستكون المباراة ثأرية لبرشلونة الذي كان خسر أمام بلباو هذا الموسم في نهائي كأس السوبر.

ولا يضع النادي الكتالوني في حساباته الخسارة أمام بلباو مجدداً، لأن ذلك يمكن أن يكون الضربة القاضية لمسعاه بالخروج بلقب على الأقل هذا الموسم .

وستقوّض هذه الخسارة أيضاً التقدم الذي احرزه مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم في مستقبل غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض.

في المقابل، سيدخل بلباو التاريخ من بابه الخارجي في حال تعرض لخسارة أمام الـ"بلاوغرانا"، وستكون الثانية له في نهائي المسابقة المحلية في خلال 15 يوماً، بعدما كان سقط أمام غريمه الباسكي ريال سوسييداد صفر-1 في نهائي الموسم الماضي المؤجل اثر تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ويجمع النهائي هذا الموسم على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الذي استضاف أيضاً نسخة العام الماضي، بين أكثر ناديين تتويجاً باللقب، حيث تمتلئ خزائن النادي الكاتالوني بـ30 كأساً مقابل 23 للنادي الباسكي، ووصلا معاً إلى النهائي 81 مرة.

تراجع بلباو

وتحوم الشكوك حول قدرة برشلونة على رفع مستواه في اللحظات المهمة هذا الموسم، حيث ظهر بصورة صلبة أمام منافسين محليين يشكّلون عادة لقمة سائغة له، لكن من دون أن يكون لاعبيه الشبان على قدر المسؤولية أمام خصوم من العيار الثقيل، وأكبر برهان على ذلك خسارة مبارياته الثلاث هذا الموسم أمام ريال (1-3 و2-1) وأتلتيكو (صفر-1) في الدوري، وسان جيرمان في دوري الابطال (خسر 1-4 ذهابا في ثمن النهائي)، وبلباو 2-3 بعد التمديد في نهائي الكأس السوبر المحلية.

ولم يتمكن بلباو من البناء على هذا الفوز للتألق في "الليغا" هذا الموسم، فهبط إيقاعه في الفترة الأخيرة بسقوطه في فخ التعادل أربع مرات توالياً ما جعله يتراجع الى المركز الحادي عشر ويبتعد عن المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وبعدما كان بلباو يمني النفس أن يحرز لقبه الـ 24 والأول منذ عام 1984 أمام سوسييداد سيكون بمواجهة برشلونة السبت في المدينة ذاتها وعلى الملعب ذاته، أمام فرصة ثانية لتعويض ما فاته وإلاّ سيدخل التاريخ كأوّل خاسر لنهائيين في 15 يوماً.