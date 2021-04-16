ارتفاع الروبل مقابل الدولار في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف العملة الروسية الروبل مقابل العملات الأجنبية في تداولات الجمعة في بورصة موسكو، معوضاً بذلك جزءاً كبيراً من الخسائر التي مني بها الخميس.

وبحسب بيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 66 كوبيك ليصل إلى 75.65 روبل، وتراجع صرف العملة الأوروبية «اليورو» بواقع 74 كوبيك إلى 90.59 روبل «الروبل = 100 كوبيك».

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.18% إلى 3574 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.13% إلى 1491 نقطة.

(وام)