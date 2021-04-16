شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات والطاقة تقودان تضخم منطقة اليورو للارتفاع في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الجمعة أن تضخم منطقة اليورو تسارع وفقاً لما أشارت إليه التقديرات الأولية في مارس/آذار الماضي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.

وأكد «يوروستات» تقديراته الصادرة في وقت سابق بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.9% على أساس شهري مسجلة زيادة 1.3% على أساس سنوي، في تسارع عن معدل 0.9% على أساس سنوي في يناير كانون/الثاني وفبراير/شباط الماضيين.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم قرب 2%، لكن أقل من ذلك المستوى في الأمد المتوسط.

وكانت الخدمات المحرك الأساسي للزيادة لتضيف 0.57 نقطة مئوية إلى النتيجة الكلية، بينما أضافت أسعار الطاقة المتقلبة 0.43 نقطة، وأضافت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.24 نقطة أخرى.

ومن دون أسعار الطاقة والأغذية المتقلبة، وهو مقياس يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.8% على أساس شهري وواحداً في المئة على أساس سنوي مثلما أفادت التقديرات الأولية.

وأظهر مقياس أضيق نطاقاً يستثني المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء الاقتصاد أن الأسعار زادت واحداً في المئة على أساس شهري و0.9% على أساس سنوي. وأظهر المقياسان تباطؤ نمو الأسعار عن الأشهر السابقة.

(رويترز)