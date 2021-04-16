شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الرقائق تقود ارتفاعات الأسهم اليابانية.. و«توشيبا» يفقد 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلاً الجمعة إذ صعدت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل، بيد أن مخاوف بشأن توقعات الشركات كبحت المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.14% إلى 29683.37 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09% ليغلق عند 1960.87.

وربحت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات عن زيادة 19.4% في أرباح الربع الأول بفعل طلب قوي على الرقائق.

وزاد سهم أدفانتست 0.38% وربح سهم طوكيو إلكترون 0.37% وقفز سهم «رينيساس إلكترونيك» 2.48%.

لكن شينغو أيدي الخبير الاستراتيجي المعني بالأسهم لدى معهد الأبحاث إن.إل.آي أشار إلى أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن توقعات الشركات قبيل موسم الأرباح الذي يبدأ الأسبوع المقبل إذ أن توقعاتهم مرتفعة للغاية.

ونزل سهم «توشيبا» 6.03% بعد تقرير ذكر أن المجموعة العملاقة أبلغت مقرضيها بأنها تعتزم رفض عرض استحواذ من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز.

وكان سهم توهو، الذي زاد 3.95%، الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، وتلاه سهم ماوري جروب الذي ربح 3.18% ودايوا هاوس إندستري الذي ارتفع 3.06%.

وكان سهم «طوكيو إلكتريك باور» الذي هبط 4.73%، الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على نيكاي، وتلاه سهم شارب الذي فقد 3.07% وسكرين هولدينجز الذي نزل 2.92 في المئة.

وتقدم 117 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 106.

(رويترز)