شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى عن مكرم محمد أحمد: أمضى حياته فى الدفاع عن قضايا وطنه وأمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر ،أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى وافته المنية صباح أمس.

وقال الرئيس الفلسطينى فى برقيته: "تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأخ مكرم محمد أحمد؛ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق؛ ونقيب الصحفيين المصريين السابق؛ والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب؛ الذي أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي المتميز؛ وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "فباسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي؛ نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية؛ داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".