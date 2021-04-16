"شهادات أجنبية بالطلب"..اتهام مركز تعليمي بالتزوير في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم محامي، يقيم بمدينة كفر الشيخ، مركزًا تعليميًا، بالنصب والتزوير، وإيهام المواطنين، بمنحهم شهادات الحصول على كورسات قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية، على عكس الحقيقة.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء خالد العزب، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم بلاغًا من إبراهيم محمد الطنطاوي، محامي، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، ضد المسئولين بأحد المراكز التعليمية، متهمًا إياهم بالنصب والتزوير، من خلال منحهم شهادات غير موثقة، على عكس الحقيقية.

وأكد المحامي في بلاغه أنه على خلفية إعلان المركز التعليمي تحت مسمى أكاديمية، بإجراء دورة في تعليم اللغة الإنجليزية، ومنح المتدرب شهادة من الأكاديمية وموثقة من الخارجية المصرية، وبعد إتمامه مدة الدورة، وحصوله على الشهادة، توجه لمكتب تصديق الخارجية المصرية في كفر الشيخ من أجل توثيقها، فوجئ برفض مسئولي مكتب التصديق توثيقها لأنها صادرة من مركز غير معتمد.

واتهم المحامي مسئولو المركز بأنه على خلفية ذلك، أصبح مسؤولو الأكاديمية التعليمية يصدرون شهادات مزورة لا يعتد بها وفقًا لما أعلنوا عنه في الدعايات الخاصة بهم بشأن كورس الانجليزية، فيما اكتشف أيضًا منحهم شهادات صادرة من الجامعات الأوروبية مثل جامعة "كامبيردج" البريطانية بنظام "الأوردر" الطلب بحسب وصفه في البلاغ.

كما اتهم المحامي في بلاغه طبيب بشري، متخصص في أمراض القلب، وأستاذة حاصلة على دكتوراه في التنمية بشرية، باشتراكهما في عملية النصب على المواطنين، مع مسئولي المركز التعليمي، من خلال منحهم كورسات طبية في التمريض، ومنحهم شهادات مختلفة لكل متدرب من المتدربين.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1300 لسنة 2021 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.