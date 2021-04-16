مجانا وبدون رسوم.. كيف تحصل على خدمات البنوك من المنزل في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك خدمة الموبايل والإنترنت البنكي كأدوات بديلة للعملاء لإدارة حساباتهم وأموالهم باستخدام الهاتف المحمول من أي مكان دون معاناة الذهاب، خلال شهر رمضان، خاصة مع زيادة المخاوف من شراسة الموجة الثالثة لفيروس كورونا وانتشار العدوى بين الجمهور.

وتكثف كافة البنوك من ضخ استثماراتها لتطوير بنيتها التكنولوجية والاستعانة بأفضل الأنظمة العالمية لتطوير خدماتها الرقمية أو إطلاق منتجات جديدة رقمية بهدف ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات وهو ما ينعكس على الحد من تداول الكاش باعتبار أوراق النقد أحد المسببات الناقلة للفيروس.

وألغت البنوك رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي بداية من مارس 2020 وحتى نهاية يونيو المقبل، طبقا لتوجيهات البنك المركزي لتعزيز استخدام التعاملات الرقمية ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويستطيع أي عميل الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا دون مصاريف بصورة الرقم القومي فقط بعد طلب العميل من خدمة العملاء سواء عبر الفروع أو الخط الساخن للبنك، و لكن بشرط فتح حساب بنكي نظرا لارتباط هذه الخدمة بحسابات العملاء ومخصصة لإجراء معاملات مالية على حساباتهم من أي مكان قائم فيه العميل دون الذهاب للفروع.

ويحصل العميل بعد الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي على رقم تعريفي للخدمة، ثم يقوم العميل بخطوات تفعيل الخدمة وإنشاء كلمة السر للدخول على الخدمة سواء من الموبايل عبر التطبيق الخاص بالبنك أو عبر الحاسب الآلي.

تتيح اختيار بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالعميل عند التسجيل إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، مما يجعلها فريدة وآمنة وسهلة التذكر. وفي كل مرة تسجل فيها الدخول، سيتم سؤال العميل عن اسم المستخدم، والرقم السري وبعض البنوك الأخرى تطلب الرد على أحد أسئلة التذكر.

وفي أي عملية دخول العميل علي حساباته عبر الموبايل أو الإنترنت البنكي يطلب منه تسجيل الدخول من خلال اسم مستخدم وكلمة سر، وعند تسجيل الدخول باستخدام كلمات السر، يمكن تنفيذ المهام البنكية اليومية البسيطة.

ويعرض الخليج 365 استخدامات خدمة الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء:

- الإطلاع على تفاصيل حسابات العميل اليومية ومتابعة نزول العائد علي مدخراته.

- شراء شهادات ادخار أو ودائع في أي وقت بشرط حساب العميل يسمح بذلك.

- - إلغاء ربط الشهادات أو الودائع القائمة لدى العميل سواء بتحويل قيمتها لشراء منتج أخر، أو إيداعها في حسابه.

- التحويل من حسابه إلى أي حساب آخر الذي يريده.

- تسديد قيمة القسط الشهري للقرض.

- شحن محفظته الذكية من خلال التحويل من حسابه للمحفظة.

وتمنح هذه الخدمة إمكانية تحديث بيانات العميل الشخصية أو إصدار أوامر دفع مستديمة أو تخصيص الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة أو التقدم بطلب خدمات جديدة أو إرسال رسائل آمنة إلى فريق العمل الخاص بالبنك.

- الاطلاع على عرض تفصيلي حول الأرصدة والمعاملات التي تتم على جميع حسابات العميل البنكية وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى مراجعة ملخصات حسابات الوديعة لأجل الخاصة بالعميل.