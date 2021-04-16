ضبط 200 جوال بها خام الذهب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الجمعة سيارتي نقل بهما 220 جوالًا بها خام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بتفقد الحالة الأمنية بطريق (القاهرة - أسوان) الزراعي بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط سيارتين نقل بهما 3 أشخاص، ومحملتين بـ220 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 8 طن، ومولد كهرباء، واسطوانتي بوتاجاز.

جرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة..