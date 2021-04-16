24 أبريل.. قمة آسيان تناقش بأندونيسيا "انقلاب ميانمار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتمع زعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية في ميانمار.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى عقد قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشرة أعضاء الشهر الماضي، بعد مقتل المئات في حملة عسكرية صارمة على المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار.



وستعقد القمة بحضور الزعماء شخصيا في جاكرتا في 24 أبريل/نيسان الجاري، طبقا لما ذكره مصدر قريب من الرئيس الإندونيسي، رفض الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر "من المتوقع أن يتم تمثيل جميع الدول العشر".

وكان أكثر من 700 شخص قد قتلوا من قبل قوات الأمن في ميانمار منذ اندلاع مظاهرات بعد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير الماضي وأطاح بحكومة مدنية بزعامة أون سان سوتشي، طبقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة حقوقية حول ميانمار مقرها تايلاند.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا باسم "آسيان"، منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، وتم تأسيسها في 8 أغسطس/ آب 1967، في تايلاند.

وتضم الرابطة في عضويتها إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، سنغافورة، بروني، فيتنام، لاوس، ميانمار وكمبوديا.​​​​​​​