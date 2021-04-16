"أحفاد المختار" يجددون دعم الجيش الليبي في القضاء على المليشيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مشائخ وأعيان قبيلة المنفة، استمرار دعمهم لكل خطوات الجيش الليبي الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وفدًا من مشائخ وأعيان قبيلة المنفة (أحفاد المجاهد الليبي البارز عمر المختار)، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة.







وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن وفد "المنفة"، جدد خلال اللقاء استمرار دعم القبيلة لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن.





كما عبر الوفد عن جزيل شكره لجهود القائد العام الذي عبّر بدوره عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفة المُجاهدة على دعمهم المتواصل والمستمرّ، بحسب بيان القيادة العامة.

وتدعم القبائل الليبية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد الجيش الوطني، في مهمة تحرير البلاد من الإرهاب ومحاربة الاحتلال التركي الغاشم والمليشيات الإجرامية الموالية له.





ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير في الصلح بين القبائل الليبية المتحاربة، إضافة إلى الأدوار الأمنية ودعم الاستقرار في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، بحسب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.





وتعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.