مؤسسات فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4500 أسير في سجونه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت مؤسسات فلسطينية تعنى بالأسرى وقضاياهم اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها حوالي 4500 اسير بينهم 41 أسيرة و140 طفلا أعمارهم تقل عن 18 عاما.

وقالت هذه المؤسسات وهي هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الأسير ومركز الدفاع عن الحريات المدنية ومركز وادي حلوة في مدينة (القدس) في تقرير بمناسبة (يوم الأسير) الذي يصادف 17 ابريل ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري قرابة 1400 فلسطيني.

وأضاف التقرير أن عدد الاسرى القدامى الذين يحتجزهم الاحتلال قبل توقيع اتفاق (أوسلو) للسلام 25 اسيرا اقدمهم كريم يونس وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983.

وحسب التقرير فان 550 اسيرا يعانون من امراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة الى متابعة ورعاية صحية حثيثة موضحا ان عشرة أسرى مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82 عاما) وهو أكبر الاسرى سنا.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ 440 شخصا وهو اعتقال دون توجيه لائحة اتهام او محاكمة.

وبين التقرير ان عدد الاسرى الذين صدر بحقهم احكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة) 543 اسيرا واعلى حكم من بينهم عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني اقر عام 1974 يوم 17 ابريل من كل عام يوما للأسير الفلسطيني من اجل توحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية.