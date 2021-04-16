شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن معدل استهلاك الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية فى مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي فى مصر مع بداية العام 2021، حيث بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، ونرصد فيما يلى أهم 5 أرقام عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى في مصر: