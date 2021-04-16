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5 أرقام هامة عن معدل استهلاك الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية فى مصر 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي فى مصر مع بداية العام 2021، حيث بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، ونرصد فيما يلى أهم 5 أرقام عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى في مصر:

  1. بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن.
  2. معدل الزيادة في إنتاج الغاز عن يناير 2020 بلغ 264 ألف طن.
  3. وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى.
  4. ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى حيث بلغ 3 ملايين و917 ألف طن فى يناير الماضى.
  5. سجل الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2 مليون و316 ألف طن فى يناير الماضى.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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