شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يقتل 8 ثم ينتحر في إنديانابوليس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية اليوم الجمعة إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل ثمانية أشخاص وأصاب عددا آخر في منشأة تابعة لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.

وقالت ضابطة شرطة إن السلطات لم تعد تستشعر أن هناك خطرا يتهدد السكان.

وأضافت الضابطة جينيا كوك إن إجمالي عدد القتلى بمن فيهم المسلح بلغ تسعة.

وكانت قد قالت في إفادة صحفية سابقة "هناك عدد مصاب بطلقات نارية"، مضيفة أن هناك آخرين نُقلوا إلى عدة مستشفيات بالمنطقة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منشأة تابعة لفيديكس في ميرابل رود بمدينة إنديانابوليس في وقت متأخر أمس الخميس.

وذكر متحدث باسم فيديكس أن الشركة علمت بنبأ إطلاق النار داخل منشأتها القريبة من مطار إنديانابوليس الدولي.

وأضاف "نعكف على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع السلطات المسؤولة عن التحقيق