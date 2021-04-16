وزير داخلية كوريا الجنوبية السابق رئيسا للحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الجمعة، تعيين وزير الداخلية السابق، كيم بو كيوم، رئيسا جديدا للحكومة.

ويأتي كيم بو كيوم خلفا لرئيس الوزراء السابق، جونج سيه كيون، الذي قدم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.



ورشح الرئيس الكوري، مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة في إطار تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب.

وتغيير رئيس الحكومة في منتصف الفترة التشريعية أمر غير مألوف في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيرا للعلوم، ومون سونج ووك وزيرا للتجارة والطاقة، وآن كيونج دوك وزيرا للعمل، ونو هيونج أوك وزيرا للأراضي، وبارك جونيونج وزيرا للمصايد.

ونوهت بلومبرج إلى أن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونج نام كي في منصبه.