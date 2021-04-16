قوات تركية تقصف مناطق كردية شمالي حلب بالصواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الجمعة، مجددًا، مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت القوات التركية بالقذائف الصاروخية والمدفعية، قريتي مرعناز والمالكية الواقعتين شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.



وكان المرصد السوري، كشف أمس الأول، عن قصف صاروخي، تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.

وطال القصف آنذاك كلا من شوارغة وبيلونية وعين دقنة وقلعة شوارغة وأماكن أخرى في المنطقة.

على صعيد متصل، شهدت محاور بريف أعزاز شمالي حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين الفصائل من طرف والقوات الكردية من جانب آخر.