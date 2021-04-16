شكرا لقرائتكم خبر عن ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار في إنديانابوليس الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية في وقت متأخر الخميس، وفقاً للشرطة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك للصحفيين، إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة «فيديكس» قرب مطار المدينة الدولي؛ حيث أطلق مسلح النار. ولفتت الشرطة إلى أن أشخاصاً آخرين نقلوا إلى المستشفى؛ لكنها لم تكشف عن عددهم.

ووفقاً للشرطة، فقد جرح عدد كبير من الأشخاص بالرصاص، وانتحر الرجل الذي يعتقد أنه مطلق النار في إنديانابوليس. وقالت جيني كوك: إن حادث إطلاق نار وقع في مكتب تابع لشركة «فيديكس»، ويعتقد أن المسلح قُتل انتحاراً. وأوضحت الشرطة أن أشخاصاً عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم.

ودعا السير جنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي «فيديكس» إلى التجمع في فندق «هوليداي إن» المحلي.

وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة. وفي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا. وفي 22 آذار/ مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

ويقضي نحو 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحاراً. لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار السياسية.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح. وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور، وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من «تجاوز غير دستوري».