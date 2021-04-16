متحف شرم الشيخ يستقبل أمين متحف كارلوس الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ، الدكتورة ميلندا هارتفيج، أمين متحف كارلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة بتسي بريان، عميد كلية العلوم الإنسانية وأستاذ الشرق الأدنى بجامعة جونس هوبكنز، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام ادوارد، المشرف العام على المتحف.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الزيارة جاءت على هامش زيارة أمين متحف كارلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعميد كلية العلوم الإنسانية، لمدينة شرم الشيخ، فقد حرصوا على التعرف على مقتنيات المتحف الأثرية .

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ في تصريح له اليوم الجمعة، أنهما قاما بجولة داخل المتحف برفقة الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، لمشاهدة صالات العرض المتحفي، واستمعوا غلى شرح مفصل حول كل قطعة أثرية.

وأكد أنهم أبدوا إعجابهم بالمتحف وتصميمه ومعروضاته الآثرية، ونظام الإضاءة، و سيناريو العرض المتحفي .