بعد اعتذاره للأوقاف.. الطاروطي قارئا للجمعة من مسجد الغنيمي بمنيا القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد غنيمي بمنيا القمح، في محافظة الشرقية.

ويتلو قرآن الجمعة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عقب اعتذاره أمس عن مخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل مجمع الطاروطي بالشرقية، ما أدى إلى غلقه من قبل وزارة الأوقاف، ومنعه من إمامة المصلين وأى عمل دعوى لحين التحقيق معه.

وقال "الطاروطى" فى أول تعليق على ما حدث من إغلاق مجمع الطاروطى، نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات: "تقصير وسهو ولكنه غير متعمد وأعلن التزامى كغيرى من زملائى الأئمة لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية، بقصر ثقافة منيا القمح ، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان ” رمضان شهر القرآن.. دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله (عز وجل)“.