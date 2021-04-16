ابوظبي - سيف اليزيد - قامت وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإعلان عن كيفية عمل لقاح كورونا المستجد، من خلال بيان أنواع اللقاحات والتي تنقسم إلى: اللقاحات المعطلة واللقاحات الحية المضعفة.

وأوضحت الوزارة كيفية تركيبية اللقاح في الجسم كالتالي: كيفية عمل اللقاح عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتيريا)، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه.

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وبحسب صحيفة "صدى البلد" المصرية، توجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين وهما:

اللقاحات المعطلة وهي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح ( لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية).

اللقاحات الحية المضعفة وهي تحتوي على الفيروس حيا ولكن جرى إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين ، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة.

تقنيات جديدة لتصنيع اللقاح

مع التطور العلمي خصوصا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية أضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معقدة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي.