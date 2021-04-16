شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد ... ألمانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 25 ألفا و831 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 25 ألفا و464 حالة.

وسجل المعهد 247 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 296 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وجاء في تقرير الوضع الوبائي الصادر عن المعهد مساء أمس الخميس: "بعد انخفاض مؤقت في عدد الحالات خلال عطلة عيد القيامة، تستمر الزيادة الحادة في عدد الحالات". وأشار المعهد إلى ارتفاع كبير للغاية في الحالات في الفئات العمرية الصغيرة