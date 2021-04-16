روسيا وأمريكا.. اقتراب حذر فوق ساحل كامتشاتكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مقاتلة روسية رافقت طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط الهادي.

وأوضحت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز ميج-31 رافقت طائرة الاستطلاع الاستراتيجي الأمريكية آر.سي-135 فوق المحيط الهادي على طول ساحل كامتشاتكا.

وأضاف البيان أضاف البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري".

وأضافت الوزارة أن الطائرة الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من حدودها، لكن العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن على خلفية حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود عند حدود أوكرانيا؛ الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تثير القلق.