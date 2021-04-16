شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر»: جرعة ثالثة من اللقاح ستكون ضرورية «على الأرجح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

سيحتاج الأشخاص الذين تلقوا لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا «على الأرجح» إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام، بحسب ما قال رئيس شركة الأدوية العملاقة الأمريكية. وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» في تصريحات، الخميس، نقلتها شبكة «سي إن بي سي»، «هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهراً، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك».

وأضاف: «من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة من فيروس كورونا دوراً رئيسياً». وتابع: «من المهم جداً خفض عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس».

وأكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة وباء «كوفيد-19» في إدارة الرئيس جو بايدن أيضاً أنه على الأمريكيين أن يتوقعوا تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس «كورونا». وكان تحالف «فايزر/بيونتيك» أعلن في شباط/ فبراير أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية. وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا «فايزر» و«موديرنا»، الأفضل؛ إذ تبلغ فاعليتهما 95 في المئة و94.1 في المئة على التوالي ضد «كوفيد-19» وفقاً للدراسات السريرية.