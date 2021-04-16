شكرا لقرائتكم خبر عن عدد كبير من الضحايا بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

أدى إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في وقت متأخر من مساء الخميس، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية لم توضح خطورة الإصابات على الفور. وذكرت صحيفة «إنديانابوليس ستار» نقلاً عن بيان للشرطة نشر عند الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة «فيديكس» قرب المطار الدولي للمدينة. وذكرت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن ناطق باسم قوات الأمن أن هناك «عدداً كبيراً من الضحايا».