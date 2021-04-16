المشاهد الأولى لحادث إطلاق النار في «إنديانابوليس» الأمريكية وسقوط عدد كبير من الضحايا.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت السلطات في مدينة «إنديانابوليس» الأمريكية: إن إطلاق للنار وقع على مستودع تابع لشركة «فيديكس» لخدمات توصيل البريد السريع، في المدينة في وقت متأخر من أمس الخميس، فيما نقلت وسائل الإعلام أمريكية، عن الشرطة: أن هناك العديد من الضحايا، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية.



ومن جانبه، أشار موقع « فوكس 59» الأمريكي، إلى أن إدارة شرطة «إنديانابوليس ميتروبوليتان» تحقق، بعد إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار نشط على الجانب الجنوبي الغربي من المدينة، أمس الخميس.

وأضاف الموقع الأمريكي: «أن المعلومات الأولية، قالت إن مطلق النار انتحر»، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق النار، فيما تم نقل آخرين إلى عدة مستشفيات. حسبما نشر موقع "الوطن".



بدوره، أوضح الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة «مقاطعة ماريون» في إنديانا، صباح اليوم، أنه كان هناك إطلاق نار في مستودع تابع للشركة بالقرب من «مطار إنديانابوليس»، وأنه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل أخرى.