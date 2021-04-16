شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 31 من 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90468 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.